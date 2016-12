Lauterbach UBL und die "funktionelle Ortsmitte"

Gleich zu Beginn der Veranstaltung machte der Vorsitzende der Unabhängigen Bürger Lauterbach (UBL), Ansgar Fehrenbacher, deutlich, dass es keinen aktuellen Anlass gebe, sich mit dem Thema Dorfladen zu befassen. Es gehe vielmehr um die Frage, wie die Lebensqualität in Lauterbach erhalten werden kann. Dazu gehöre ein gutes kulturelles Angebot genauso wie eine funktionierende sozial-medizinische Versorgung und nicht zuletzt auch die Möglichkeit, sich weiterhin im Ort mit Lebensmittel versorgen zu können.

Ein Modell hierfür sei ein bürgerschaftlich organisierter Dorfladen, wie er seit kurzem in Eschbronn praktiziert werde. Darüber berichtete Bürgermeister Franz Moser. Man müsse sich klar sein, dass im Dorfladen "Emotionen verkauft werden", wobei der Verkauf von regionalen Produkten durchaus hilfreich sei. In Eschbronn sei der Dorfladen eingebunden in eine ganze Palette von Angeboten für die Einwohner, wozu beispielsweise auch regemäßige Busausflugsfahrten oder die Nachbarschaftshilfe gehöre. Über den Dorfladen hinaus wurde auch das Thema der medizinischen Versorgung in Lauterbach angesprochen, zu dem Moser aufgrund seiner früheren Tätigkeit bei der Stadt Schramberg kompetent Stellung nehmen konnte. So sei der "rund um die Uhr" ständig erreichbare Landarzt kein Modell der Zukunft mehr. Neue Arbeitszeitmodelle seien Voraussetzung, um die medizinische Versorgung im ländlichen Bereich für die Zukunft zu sichern.

In seinem Rechenschaftsbericht erinnerte Fehrenbacher an einen Auftritt eines Lauterbacher Bürgers in der Gemeinderatssitzung im Februar, bei der nochmals eine emotionale Diskussion über die Sinnhaftigkeit der Windkraft eröffnet wurde. Der UBL sei es dann gelungen, eine Versachlichung herbeizuführen. Bei der Neugestaltung des Friedhofes war es ebenfalls der UBL zu verdanken, dass eine Vielzahl von unterschiedlichen Bestattungsformen im oberen Teil des Friedhofs möglich sind.