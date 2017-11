Lauterbach TSV Lauterbach kürt seine Vereinsmeister

Lauterbach. Die alljährliche Vereinsmeisterschaft, bei der sich die Kinder und Jugendlichen des TSV untereinander messen konnten, fand jüngst in der Turnhalle in Lauterbach statt. Am Vormittag starteten die Kids zwischen zwei und zwölf Jahren. In verschiedenen Gruppen beziehungsweise Altersstufen eingeteilt, wurden insgesamt acht Übungen wie Hangeln, Einbeinhüpfen, Wendesprint, Klimmzüge und mehr absolviert. Die Kinder waren mit vollem Eifer und mit viel Spaß bei der Sache und errungen je nach Punktzahl eine Gold, Silber oder Bronze-Medaille. Voller Stolz wurden die Medaillen und Urkunden bei der Siegerehrung entgegen genommen.