Lauterbach TSV bietet wieder Faustballdorfmeisterschaft

Lauterbach. Der Turn- und Sportverein lädt zur Faustballdorfmeisterschaft ein. Mitmachen hält fit. Termin ist vom Montag 14, bis Freitag, 18. November. Meldeschluss ist am Donnerstag 27. Oktober. Für eine Mannschaft benötigt man vier Personen. Angeboten wird Street-Mix-Faustball mit zwei Personen (Mann und Frau sowie Street-Faustball mit zwei Männern im K.O-System. Die Spielregeln werden in der Turnhalle ausgehängt. Anmeldung bei: Petra Molitor (gernot.molitor@web.de), Thomas Stoll (thomas.r.stoll @t-online.de), Helmut Pröbstle h.proebstle@vega. com.