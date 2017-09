Lauterbach Tour führt zum Stuttgarter Fernsehturm

Frisch gestärkt ging dann die Fahrt weiter nach Waldenbuch zur Schokoladenfabrik "Ritter Sport". Bei einem kleinen Vortrag und einem ausführlichen Film wurde den Jahrgängern die Entstehung und die Produktion der weltbekannten quadratischen Schokotafeln gezeigt. Im zur Firma gehörenden Schoko- Shop konnte dann noch nach Herzenslust tüchtig eingekauft werden. Mit diesen süßen Eindrücken ging die Reise weiter zum Fernsehturm Stuttgart. Auf der Aussichtsplattform des Turms in 150 Metern Höhe, konnte man bei sehr guter Fernsicht die Stadt Stuttgart und die umliegende Region bestaunen. Nach einem Kaffee im "Panorama-Caffee" wurde dann die Heimreise angetreten. Der Abschluss dieses schönen, erlebnisreichen Tages war in Seedorf in der Kutscherstube.