Lauterbach "Topografisch eine Herausforderung"

Lauterbach. Die Siegmund Landschaftsarchitektur, Schömberg wurde damit beauftragt, Lösungskonzepte auszuarbeiten. Diese wurden von Ilse Siegmund und Sebastian Feldmann im Sitzungssaal des Rathauses zahlreich Interessierten vorgestellt.

Bürgermeister Norbert Swoboda stellte klar, dass es sich bei den vorgestellten Freizeitkonzepten lediglich um Gedankenstützen handele und genügend Spielraum für Ergänzungen hätten. Es könne nicht damit gerechnet werden, dass die geplante Sporthalle auf dem ehemaligen Hallenbadgelände in den nächsten zehn Jahren zum Tragen komme. Es fehlten hierzu schlichtweg die nötigen finanziellen Mittel, so Swoboda. Im Übrigen stünden bis 2018 noch zahlreiche andere Projekte zur Sanierung an. Allein für die Sanierung von WCs zur Pausenhalle des Schulgebäudes müsse mit rund 175.000 Euro gerechnet werden. Es sei ein Antrag auf Bezuschussung nach dem LEADER-Städtebauförderungsprogramm gestellt worden. Im günstigsten Fall könne mit einem 60-prozentigen Zuschuss gerechnet werden.

Feldmann erwähnte, das Hallenbadgelände sei zwar topografisch begrenzt, der gesamte Freizeitbereich indes gut erschlossen, wenngleich von der Landstraße her ein Fußweg fehle. Er sah die Möglichkeit einer Festwiese, die auch als Festplatz dienen könnte. Damit könnte der Platz auf dem Schulhof entsprechend freigeräumt und neu gestaltet werden. "Topografisch ist Lauterbach eine Herausforderung", stellte Feldmann unverblümt fest.