Lauterbach Tiefgründige Einblicke und gemaltes Licht

Wild und Kammerer, die in Lauterbach erstmals in einer gemeinsamen Werkschau auftreten, sind selbst fasziniert von der Symbiose der Arbeiten. "Die beiden sind absolute Solisten, die hier erstmals im Duett zu erleben sind", betont Kreisarchivar Bernhard Rüth im Pressegespräch. Und obwohl die Künstler in der Kunstszene markante Einzelpositionen einnehmen, gebe es hier überraschende Assonanzen in Bildsprache, Formen und Farben. Dies sei keine bewusste Zielsetzung gewesen, sondern habe sich so ergeben. Die Ausstellung wird am heutigen Freitag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr von Lauterbachs Bürgermeister Norbert Swoboda eröffnet. Kulturjournalist Bodo Schnekenburger führt in das künstlerische Schaffen von Ingrid Wild und Tobias Kammerer ein. Die Vernissage wird vom Berliner Kontrabassisten, Komponisten und Performance-Künstler Philippe Wozniak mitgestaltet. Zur Ausstellung gibt es einen Katalog zum Preis von 10 Euro. Er ist in der Galerie Kimmich sowie bei den Künstlern erhältlich. Die Ausstellung ist bis zum 4. Februar zu besichtigen. Die Galerie ist samstags, sonntags und an Feiertagen von 14 bis 17 Uhr geöffnet.