Lauterbach Swoboda: "Es gibt keine gerechten Kriege"

Bei der anschließenden Gedenkfeier in der Aussegnungshalle auf dem Friedhof beschäftigte sich Bürgermeister Norbert Swoboda mit der Frage, ob die Menschen angesichts der aktuellen Kriege in der Welt – im Jemen, in den Bürgerkriegen in Syrien und der Ostukraine, bei den Kämpfen im Irak und in Afghanistan – aus diesen beiden Weltkriegen nichts gelernt hätten? "Kriege sind irrsinnig. Es gibt auch keine gerechten Kriege und Kriege sollten nach Gottes Willen nicht sein", so Bürgermeister Swoboda.

Doch es vergehe kaum ein Tag, an dem nicht irgendwo auf der Welt kriegerische Auseinandersetzungen Tod und Trauer brächten. Swoboda zitierte in seiner Rede recht eindrucksvoll aus Arno Surminskis Roman "Vaterland ohne Väter": "Ja, ich hatte auch einen Vater. Er ist mir verloren gegangen, bevor ich ihn wahrnehmen konnte."

Es bleibe zu hoffen, dass nie mehr von deutschem Boden aus in den Krieg marschierte werde und Kinder ohne ihre Väter aufwachsen müssten. Angesicht des vielfältigen Leidens in der Welt bleibe die Hoffnung an die Präambel der Unesco. "Da Kriege in den Seelen der Menschen ihren Ursprung haben, muss auch die Verteidigung des Friedens in der Seele des Menschen entstehen."