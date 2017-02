Lauterbach Sulzbacher Narren sind bereit für die Fasnet

Am Fasnetsonntag startet um 13.30 Uhr der Umzug in Sulzbach. Die Veranstalter hoffen auf schönes Wetter und auf viele närrische Zuschauer an den Straßen. Am Umzug nehmen natürlich die Narrenzunft Lauterbach, die Narrengesellschaft Hooriger Hund mit ihren Boschelwaldhexen sowie lokale Vereine teil. Nach dem Umzug laden die Narren zum Treiben ins und ums Festzelt ein. Die Kaffeestube ist geöffnet.

Am Abend des Fasnetsonntag wird beim Bürgerball das Programm von verschiedenen Gruppen und bekannten Künstlern gestaltet, und beginnt um 20 Uhr. Die musikalische Unterhaltung übernimmt Alexandra und Mike.

Am Fasnetsmontag sind ab 16.00 Uhr Jung und Alt im Festzelt zu einem närrischen Nachmittag willkommen. Hierzu spielen die Ehemaligen der "Harmonie" sie auf. Auch hierzu wird die Kaffeestube für sie geöffnet sein.