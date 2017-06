Lauterbach Sulzbacher Boschel wird am erstenJuli-Wochenende zur Vogelwiese

Eine Neuauflage mit der Trachtenkapelle "Harmonie" Mühlenbach, dem Musikverein Böhringen und dem Musikverein Lackendorf dürfte den Stimmungspegel im Zelt erneut anheizen. Die Mühlenbacher Trachtenmusiker kündigen auf ihrer Homepage eine "Gipfel-Gaudi" an. Worum geht es bei diesem Wettstreit? Alle drei Kapellen, die Reihenfolge wird durch Los entschieden, müssen Ernst Mosch’s Erfolgstitel "Auf der Vogelwiese" spielen, allerdings nicht in gewohnter Interpretation, sondern mit Gesang und so schnell wie möglich. Der Beginn ist um 19 Uhr.

Zum großen Finale am Samstagabend nimmt "LauterBlech" die Bühne in Beschlag. Neben Wössner- und Weizenstand lockt eine originelle Bar mit "Cuba Libre" und "Hugo".

Beim bunten Unterhaltungsprogramm am Sonntag, 2. Juli, treten, mit Ausnahme der Trachtenkapelle Gutach, mit den "Ehemaligen" der Sulzbacher "Harmonie", dem Männergesangverein "Sängerlust" Sulzbach, dem "Harmonie"-Vororchester, der Jugendkapelle Lauterbach-Sulzbach und dem Musikverein "Eintracht" Lauterbach überwiegend örtliche Vereine auf. Das Bewirtungs-Team der "Harmonie" sorgt in bewährter Weise an beiden Tagen für genüssliche Gaumenfreuden. Der Eintritt ist frei.