Lauterbach (gbo). Zur ersten Gemeinderatssitzung im neuen Jahr lädt die Verwaltung am Montag, 23. Januar um 19 Uhr in den Sitzungssaal des Lauterbacher Rathauses ein. Auf der Tagesordnung stehen Bekanntgaben, eine Bürgerfragestunde, eine Bausache, mögliche Aufhebung des Beschlusses zur Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung, Erweiterung der Seniorenresidenz, Aufnahme von Spenden im Haushaltsjahr 2016 und die Zusammenstellung über die Finanzierungen außerhalb des Haushalts zum 31. Dezember 2016. Es schließen sich eine weitere Bürgerfragestunde sowie Anfragen und Anregungen an.