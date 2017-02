Lauterbach Straße Unterdorf ist für acht Wochen gesperrt

Lauterbach. Die beauftragte Baufirma Georg Moosmann, Bauunternehmung GmbH in Seedorf, erstellt ab Mittwoch, 1. März, den Neubau auf dem Grundstück Unterdorf 45, so die Gemeinde. Aufgrund der beengten Verhältnisse sei die Aufstellung eines Krans auf der Straße notwendig. Deshalb sei in der Straße Unterdorf eine Vollsperrung im Zeitraum von Mittwoch, 1. März, bis Samstag, 22. April, nicht zu vermeiden, heißt es weiter. "Die Zufahrten bis zur Baustelle sind von der unteren Einfahrt beim Hotel ›Tannenhof‹ sowie der oberen Einfahrt beim Friseursalon Weber bis zur Baustelle dauerhaft möglich. Wir bitten die Anlieger um Verständnis für diese notwendige Straßensperrung", schreibt die Gemeinde.