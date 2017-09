Lauterbach Stelen sorgen für Diskussion

Für 2019 wird ein neuer Katalog aufgelegt. Die Leiterin der Lauterbacher Tourist-Info, Dagmar Fischer regte an, die ortsansässigen Tourist-Betriebe auf einem ganzseitigen Verzeichnis, analog als Internet-Portal, darin zu präsentieren. Die Aufnahme von "Adventure Golf Gutach" und "Auto- und Uhrenwelt Schramberg" in die "Gutachtal-Card" hat sich als überaus schlagkräftig erwiesen. Die "Gutachtal-Card" wird in Kürze von der "Kinzigtal-Card" abgelöst. Swoboda berichtete über den aktuellen Sachstand zur geplanten Freizeitanlage Hasenhof und des Schulhofes, über den wir bereits ausführlich berichteten.