Lauterbach Sportler geben sich die Ehre

Lauterbach. Mit einem Rückblick ging er zunächst auf die Erfolge der Handball-Spielgemeinschaft Hornberg/Lauterbach ein. "Die Damen der SG Hornberg/Lauterbach mit Coach Werner Heidig spielen nun schon über zehn Jahre erfolgreich in einer Spielgemeinschaft und belegten in der Südbadenliga den sechsten Platz. Die zweite Damenmannschaft mit Trainer Björn Engler wurde souverän Meister in der Bezirksklasse Offenburg-Schwarzwald, verzichtete aber auf einen Aufstieg in die Landesliga. Bei lediglich drei Niederlagen schaffte man 34:6 Punkte und 467:388 Tore. Die Mannschaft besteht aus jungen Talenten und aus erfahrenen Routiniers, also eine erfolgreiche Kombination", freute sich der Bürgermeister.

Weiter erreichte die zweite Herrenmannschaft in der Kreisliga A den sechsten Platz und die dritte Mannschaft verzeichnete in der Kreisliga C den sechsten und letzten Rang. "Krönendes Highlight war die erste Herrenmannschaft mit Coach Jochen Kilguß, der zum Ende dieser Saison nach fünfjähriger erfolgreicher Tätigkeit aufhört, mit dem zweiten Platz und 42:10 Punkten und 710:619 Toren in der Bezirksliga Offenburg/Schwarzwald. Damit erreichte die Spielgemeinschaft die Relegationsspiele gegen die ›Panthers‹ aus Gaggenau. Das Hinspiel konnte mit 25:20 in der voll besetzten Triberger Jahnhalle gewonnen werden und im Rückspiel reichte dann eine knappe 20:21 Niederlage zum Aufstieg in die Landesliga", sagte Swoboda.

Hornberg kehrt also nach 15-jähriger Landesliga-Abstinenz dorthin zurück, während für die Lauterbacher die Landesliga sowieso Neuland ist. Als herausragend bezeichnete der Bürgermeister es auch, dass das gesamte Team aus eigenen Spielern besteht und dass trotz unterschiedlicher Anfragen von anderen Vereinen nicht ein Spieler den Verein gewechselt hat.