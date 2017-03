Lauterbach Sportangebot für alle Altersklassen

Das breitgefächerte Angebot der Gruppe "Fit4Fun" wird inzwischen auch von syrischen Flüchtlingen genutzt. Rund 15 Frauen beteiligen sich regelmäßig an der "Seniorengymnastik". Die Gruppe "Nordic Walking" ist eine besonders sportlich, dynamisch und rührige Gruppe. Beim "Eltern-Kind-Turnen" unter der Leitung von Manuela Fehrenbacher und Yasmin Haas turnen die Kinder zusammen mit ihren Eltern.

Der Leiter der Sparte "Freizeitsport" Helmut Pröbstle bedauerte zutiefst, dass die seit 22 Jahren ausgetragene Faustball-Dorfmeisterschaft mangels Beteiligung erstmals ausfallen musste. Die Ausrichtung werde bereits zwei Monate vorher ausgeschrieben und habe im vergangenen Jahr lediglich zu drei Anmeldungen geführt.

Pröbstle stellte die vor zwei Jahren gegründete Turngemeinschaft von Hornberg und Lauterbach in den Mittelpunkt. Die rund 37 Turnerinnen trainieren wöchentlich dreimal. Beim Bezirksentscheid wurde ein zweiter Platz und bei Ligawettkämpfen in der Bezirksklasse musste am Ende wegen 0,05 Punkten die Relegation angetreten werden und es konnte die Klasse gehalten werden. In der Gauklasse wurde ein sechster Platz erzielt (über die Handball-Abteilung und der Verleihung der Sportabzeichen berichten wir noch). Erfreulich gestaltete sich der Bericht der Kassiererin Hildegard Zehnder, der einen Gewinn auswies. Ehrenmitglied Thomas Stoll dankte der Vorstandschaft und den Beisitzern und appellierte, bei Arbeitsdiensten tatkräftig mitzuhelfen. Die von der Co-Vorsitzenden Carolin Fehrenbacher geleiteten Wahlen gingen im Minutentakt über die Bühne. Tobias Fehrenbacher bleibt Schriftführer, Jasmin Maurer Jugendleiterin, Benedikt Molitor und Susi Stark Beisitzer, Helmut Pröbstle Leiter der Sparte "Freizeitsport", Petra Molitor Pressewart, Ursula Porer Revisorin und Knut Steidinger Küchen-Einkäufer. Die neuen Beisitzer Andreas Moosmann, Markus Haas und Norbert Kunz komplettieren das Gremium.

Der TSV ehrte in der Hauptversammlung insgesamt 34 Mitglieder mit insgesamt 1425 Jahren Vereinstreue. Die Jubilare durften sich über eine aufwendig handgeschriebene Urkunde, Ehrennadel und Präsent freuen.

Silber für 25 Jahre: Sabine King, Siegfried King, Helga Kränzler, Thomas Glück, Ulrike Reith, Claudia Herzog-Renn, Susan Becker-King, Stefan Öhler, Gabriele Haberstroh, Helga Laufer und Marco Moosmann.

Gold für 40 Jahre: Wolfgang Hummel, Brigitte Kirschmann, Monika Neff, Knut Steidinger, Günter Wahlenmaier und Dorothee Broghammer.

Gold mit Zahl 50: Klaus-Peter Allgaier, Luitgard Armbruster, Gerlinde Flaig, Ursula Renn, Karin Roming, Marianne Roming, Margot Schmid, Marianne Winterhalter, Hildegard Zehnder, Inge Fernkorn und Karlheinz Ginter.

Gold mit Zahl 60: Peter Goss, Günther Klinkosch, Viola Klinkosch, Ursula Mayer, Anton Moosmann und Walter Müller.