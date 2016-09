Lauterbach So richtig die Seele baumeln lassen

Mit dem Bus ging die Fahrt am Bodensee entlang nach Brand. Zwischendurch wurde eine Pause eingelegt und man stärkte sich mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. In Brand angekommen, fuhren die Teilnehmerinnen mit der Dorfbahn und der Panoramabahn bis auf den Burtschasattel. Bei strahlendem Sonnenschein stiegen die Turnerinnen bis zum Loischkopf auf. Dort hatten sie einen herrlichen Panoramablick ins Brandner- und ins Klostertal sowie in den Walgau und auf die Alpenstadt Bludenz. Weiter ging es zum Fahregg und bis zur Furkla-Alpe. Zwischendurch wurde eine Rast eingelegt und bei dem herrlichen Wetter konnten alle so richtig die Seele baumeln lassen. Es folgte dann der Abstieg ins Tal nach Tschengla. Unterwegs wurde noch in der Alpe Rona auf dem sonnigen Hochplateau Tschengla eingekehrt.

Der Bus holte die Frauen am Wanderparkplatz Tschengla wieder ab. Die Fahrt führte dann nach Bludenz ins Schlosshotel Dörflinger. Nach der Quartierverteilung trafen sie sich zum gemeinsamen Abendessen im Restaurant. Nach einem leckeren Menü saßen sie noch gemütlich beisammen und ließen einen wunderschönen Wandertag ausklingen.

Am Samstagmorgen stärkten sich die TSVlerinnen zunächst an einem reichhaltigen Frühstücksbüfett. Danach brachte der Bus die Frauen zur Lünerseebahn, eine Pendelbahn, die die Talstation am Ende des Brandnertales mit der Bergstation verbindet.