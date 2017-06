Lauterbach "Senioren sind die Fürsten"

Lauterbach. Tatsächlich hätte der Tag, trotz hochsommerlichen Temperaturen, zur Feier des zehnjährigen Bestehens der Seniorenresidenz nicht schöner sein können.

Geschäftsführer Jürgen Dittrich erwähnte in seiner Begrüßung, die Paritätischen Sozialdienste (Pasodi) als Träger hätten aktuell acht Häuser zu betreuen und zwei neue kämen in Kürze noch dazu. Allerdings gebe es darunter mit Lauterbach nur eine einzige Seniorenresidenz. Residenz klinge zwar ein wenig fürstlich, aber immerhin könne festgestellt werden, "bei uns in Lauterbach sind die Senioren die Fürsten". Auch wegen den guten Kontakten zur Nachbarschaft sei die Einrichtung ein wichtiger Teil der Gemeinde. Dittrich kündigte reglementierte bauliche Änderungen an. Der Slogan "Wir wollen, dass Sie sich in jeder Lebenslage wohlfühlen" habe oberste Priorität.

Bürgermeister Norbert Swoboda erwähnte, zehn Jahre seien zwar noch ein kleines, für Lauterbach jedoch ein bedeutendes und äußerst wichtiges Jubiläum. Für die Bewohner sei in bester Ortslage die Gelegenheit vorhanden, ihren meist letzten Lebensabschnitt zu verbringen. "Zur Familienfreundlichkeit zählen aus meiner Sicht auch die Wertschätzung, der Umgang und das Einbinden der älteren Generation in unsere Dorfgemeinschaft", so Swoboda. Die Seniorenresidenz sei ein fester Bestandteil der sozialen Infrastruktur und zu einem der größten Arbeitgeber am Ort geworden. "Unsere Seniorenresidenz Lauterbach ist auch ein Ort der Begegnung, Kultur und Kommunikation", so Swoboda. Zahlreiche Vereine und Vereinigungen sowie die kirchlichen Organisationen würden mit kulturellen und sportlichen Angeboten dafür sorgen, dass auch ältere Mitbürger weiter aktiv am Gemeindeleben teilnehmen dürfen.