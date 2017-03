Lauterbach. Mit Beginn des Schuljahres 2017/18 werden alle Kinder schulpflichtig, die in der Zeit von 1. Oktober 2010 bis 30. September 2011 geboren wurden. Eine Zurückstellung vom Schulbesuch um ein Jahr ist möglich, wenn die Kinder bei Beginn der Schulpflicht geistig oder körperlich nicht genügend entwickelt sind, um mit Erfolg am Unterricht teilzunehmen oder wenn sich dies während des ersten Schuljahres zeigt. In diesem Falle kann das Kind in eine Grundschulförderklasse aufgenommen werden. Kinder, die in der Zeit von 1. Oktober 2011 bis 30. Juni 2012 geboren wurden, können von den Erziehungsberechtigten ebenfalls angemeldet werden (Kannkinder). Bei Fragestellungen hierzu steht die Kindergartenleitung, die Kooperationslehrerin oder die Schulleitung zur Verfügung. Die Vorstellung der Kinder und die Anmeldung durch die Erziehungsberechtigten findet am Montag, 13. März, im Rektorat der Grundschule statt. Alle Eltern der gemeldeten schulpflichtigen Kinder werden eine schriftliche Einladung mit genauer Anmeldezeit erhalten. Hinzugezogene Eltern schulpflichtiger Kinder sollten einen Termin mit der Schule, Telefon 07422/46 10, ausmachen.