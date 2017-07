Lauterbach. Der Schützenverein "Tell" veranstaltet am Freitag, 21. Juli, ab 18.30 Uhr die 50. Dorfmeisterschaft im Schützenhaus. Am Sonntag, 23. Juli wird die Dorfmeisterschaft mit dem Sommerfest verbunden. An der Meisterschaft können Jugendliche ab zwölf Jahren sowie Frauen und Männer ohne Altersbegrenzung teilnehmen. Vereine, Firmen, Zinken oder Familien können Mannschaften bilden. Am Sonntag kann von 11 bis 17 Uhr geschossen werden. Ebenfalls ab 11 Uhr findet das Waldfest vor dem Schützenhaus statt. Ein reichhaltiger Mittagstisch wird angeboten. Auch für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Das Fest findet bei jeder Witterung statt, da bei Regen die Bogenhalle und ein Zelt zur Verfügung stehen.