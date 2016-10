Lauterbach Schönheit des Saarlandes erlebt

Dort besichtigte man das Keramik- und Erlebniszentrum von Villeroy & Boch. Die zweistündige Führung gab Einblick in die über 265 Jahre alte Geschichte der Porzellanherstellung. Anschließend ging es weiter zur Saarschleifenrundfahrt. Gleich zu Beginn der Tour fuhr man durch die Schleuse Mettlach mit einem Höhenunterschied von elf Metern in die wunderschöne Saarschleife. Dort wurde man mit dem Schiff von 156 auf 167 Höhenmetern angehoben.

Vorbei an mehreren Sehenswürdigkeiten, fuhr man durch das wunderschöne Naturschutzgebiet der Saarschleife zurück an die Anlegestelle in Mettlach. Der Bus brachte die Sänger zum bekannten Aussichtspunkt Cloef. Dort hat man den besten Blick auf die Saarschleife, das Wahrzeichen des Saarlands. Am späten Nachmittag wurde dann in Saarbrücken das Hotel Mercure bezogen, der Abend wurde im geselligen Beisammen sein im Gasthaus "Brauerei Stiefelbräu" verbracht.

Am zweiten Tag erkundeten die Sänger bei einer informativen und beeindruckenden Führung die "Völklinger Hütte", ein absoluter Höhepunkt. Das 1873 gegründete ehemalige Eisenwerk wurde 1986 still gelegt. Mittags wurde die Reise durch die wunderbare Landschaft der Pfalz fortgesetzt. Bei einem gemütlichen Wein mit Zwiebelkuchen oder ähnlichem genossen die Teilnehmer den Aufenthalt in dem schönen Weinort St. Martin, bevor man die Heimreise antrat. Nach einem gelungenen Ausflug fand der Abschluss in geselliger Runde in Biberach im Gasthaus Linde statt. Auf der Heimreise bedankte sich Ulrike Quade bei Moni Brüstle für die Organisation und bei all denen die den Ausflug tatkräftig unterstützt haben.