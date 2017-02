Lauterbach Sauna ist wie eine Art Stammtisch

Lauterbach. Die Studentin und angehende Wirtschaftspädagogin Sina Broghammer hat ihn in vollen Zügen erlebt. Die Erasmus-Stipendiatin an der University of Tampere bereiste das Land während ihres fünfmonatigen Aufenthalts kreuz und quer, von Süd nach Nord und selbst Abstecher nach St. Petersburg und auf die Lofoten durften nicht fehlen. Tampere ist mit 225 000 Einwohnern die drittgrößte Stadt in Finnland, liegt zwischen den Seen Näsijärvi und Pyhäjärvi, zwei von insgesamt 187 888 Seen, die alle im Winter zugefroren sind.

"Zu Hause in Unterhosen betrinken"

Die Sprache, aus dem Uralischen wurzelnd, ist mit dem Ungarisch und Estnisch verwandt und in 15 "Fälle" unterteilt. Das lustigste finnische Wort Kalsarikännit bedeute so viel wie: "sich alleine zu Hause in Unterhosen betrinken". Im Fernsehen würden vorwiegend englische Filme mit finnischen Unterzeilen ausgestrahlt. Es gäbe so gut wie keine finnischen Programme.