Lauterbach "Sängerlust" thematisiert "Ein Hauch von Männlichkeit"

Lauterbach-Sulzbach. Musikalisch gestandene Männer des Männergesangvereins "Sängerlust" Sulzbach versprechen sich vom Konzertabend am kommenden Samstag, 22. Oktober ab 20 Uhr im Gemeindehaus "Ein Hauch von Männlichkeit". Eingefleischte Chormitglieder schwärmen von Chorleiter Linus Witz, der sein Konzertdebüt in Lauterbach gibt: "Was dieser junge Vollblutmusiker auf dem Kasten hat ist phänomenal".