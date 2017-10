Lauterbach "Sängerlust" besucht "Wurstmarkt"

Lauterbach-Sulzbach. Unterwegs nahmen die 42-köpfige Reisegruppe aus Sulzbach in Gengenbach im "Haus D" ein ausgiebiges Frühstück zu sich.

Am späten Samstagvormittag stand dann das Hambacher Schloss auf dem Programm, dabei konnten sich die Teilnehmer entweder das Schloss anschauen oder einer kleinen Wanderung anschließen. Im nahegelegen Neustadt an der Weinstraße, ging es weiter mit einem geführten Streifzug durch die historische Altstadt, mit ihren verwinkelten Gassen, und malerischen Fachwerkhäusern. Die bewegte Stadtgeschichte wurde lebendig, manche Details entdeckt und am Schluss ein Schlückchen Pfälzer Wein im Genuss- und Weinerlebniszentrum Michel’scher Hof eingenommen. In der Nibelungen-Stadt Worms bezog die Sängerlust dann das Quartier im "Dom-Hotel".

Am Sonntagmorgen besuchte eine Gruppe des MGV den Domgottesdienst. Die anderen Teilnehmer fuhren mit dem Nibelungenbähnchen durch die historische Innenstadt, vorbei an dem romanischen Kaiserdom, dem ältesten jüdischen Friedhof Europas, der Synagoge in der Altstadt sowie dem Luther-denkmal und der Rhein-promenade wieder zurück an den Startpunkt.