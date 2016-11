Lauterbach Rudi Mendel: 100 Mal Blut gespendet

Er gab zudem zu bedenken, dass die durchschnittliche Spenderzahl von 122 je Termin unter der der Vorjahre lag. In diesem Zusammenhang verwies er auf die Wichtigkeit Erstspender zu werben, damit immer ausreichend Blutkonserven zur Verfügung stehen. Er appellierte an die Mehrfachspender, Familien und Bekanntenkreis weitere Spender zu motivieren. "Jeder kann eine Stunde Zeit aufbringen, man muss es nur ernsthaft wollen. Schließlich wird jeder Spender im Anschluss an die Blutspende mit einem reichhaltigen Bufett belohnt". Er bezeichnete die Mehrfachblutspender als Vorbild und Beispiel zugleich, die mit der Mehrfachblutspende "wahre Nächstenliebe praktiziert haben."

In diesem Zusammenhang verwies er auf die Blutspendetermine 2017 am 8. Februar, 21. Juni, 16. August und 8. November, jeweils im Gemeindehaus. Abschließend bedankte er sich beim DRK-Ortsverein für die Organisation und bei allen freiwilligen Helfern.

Neben einer Anstecknadel und einer Urkunde erhielten alle Anwesenden noch einen kleinen Verzehrgutschein. Geehrt wurden für zehnmaliges Blutspenden: Bastian Fieberg, Matthias Harter, Klaus Herrmann, Paul Herrmann, Rüdiger Hils, Cornelia King, Brigitte Lauble, Robert Moosmann und Marlies Weisser.

Für 25-maliges Blutspenden Gudrun Brucker, Petra Schmid-Fehrenbacher und Knut Steidinger.

Für 50-maliges Blutspenden Harald Allgaier, Dorothee Broghammer, Frank Hentsch und Elke King, für 75-maliges Blutspenden Erika Neff und für 100-maliges Blutspenden Rudi Mendel.