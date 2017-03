Lauterbach Reuter will in zwei Jahren seinen Hut nehmen

Erfreulich sei der Zugang einer Sängerin in der Altstimme, so Reuter. Der Probenbesuch konnte im vergangenen Jahr leicht gesteigert werden, allerdings wurden die anvisierten 80 Prozent nicht erreicht.

Chorleiterin Ute Haas-Woelke fand ebenfalls lobende Worte für die fleißige Mitarbeit der Sänger. Sie brachte ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass alle Chormitglieder offen für gemeinsame Projekte mit dem Tennenbronner Chor sind. Von dieser Zusammenarbeit profitierten beide Chöre, da größere Projekte nur noch gemeinsam möglich seien. Dabei freute sie sich explizit über die Bereitschaft der Sänger, für erforderliche Proben in den Nachbarort zu fahren. Im abgelaufenen Jahr wirkte der Chor bei elf Auftritten mit und hielt 40 Singstunden ab. Schriftführerin Daniela Oberföll blickte in ihrem anschaulichen Bericht auf das Jahr zurück, besondere Erwähnung fanden hierbei der gemeinsame Ausflug mit dem Tennenbronner Chor nach Südtirol, die Rundwanderung in Sulzbach, die besinnliche Adventsmusik, der Familienabend und die Kirchenchorfasnet. Kassiererin Susanne Reichert legte in ihrem Kassenbericht die erfreuliche finanzielle Situation bei einem kleinen Plus in der Kasse dar. Die Kassenrevisoren Klara Moosmann und Doris Kaiser bescheinigten ihr eine "tip-top" Kassenführung.

Präses Meinrad Hermann nahm die Entlastung vor, welche einstimmig erteilt wurde. Die Wahlen wurden wie gewohnt zügig durchgeführt. Vorsitzender Manfred Reuter und sein Stellvertreter Michael Haas machen weiter, ebenso Kassiererin Susanne Reichert, Schriftführerin Daniela Oberföll, die Ausschussmitglieder Doris Kaiser, Angelika Kaupp, Doris Reuter, Klara Moosmann und Herbert Braun sowie Klara Moosmann und Doris Kaiser als Kassenrevisorinnen. Reuter, mittlerweile 30 Jahre im Amt, kündigte jedoch an, dass er sich in zwei Jahren nicht wieder zur Wahl stellen wird.