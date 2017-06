Lauterbach Residenz vor der Erweiterung

Lauterbach. Bei seinem Grußwort zum zehnjährigen Bestehen der Seniorenresidenz Lauterbach ließ Bürgermeister Norbert Swoboda interessante Details zum geplanten Erweiterungsbau anklingen. Bereits vor fünf Jahren habe man begonnen, den Bedarf an "Betreutem Wohnen" zu ermitteln, um auch hier in der Zukunft ein gutes Angebot als Wohngemeinde bieten zu können. Nach zahlreichen Enttäuschungen und unzähligen Gesprächen mit Investoren habe man zwischendurch immer wieder den Glauben an eine Verwirklichung verloren. Nun sei man mit einem Investor bei den Vorplanungen schon recht weit. "Mit einem Erweiterungsbau könnten auch die beengten Platzverhältnisse in der Seniorenresidenz bald Vergangenheit sein, denn es sind eine neue größere Küche, Verwaltungsräume und Ersatz für die wegfallenden Doppelzimmer vorgesehen. Ferner sollen barrierefreie Wohnungen gebaut werden", sagte Swoboda. Die finanziellen Voraussetzungen und Bedingungen für den notwendigen Grundstücksverkauf seien soweit geregelt. Man hoffe, dass in den nächsten Monaten auch hier Vollzug gemeldet werden könne.