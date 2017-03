Lauterbach Raumbilder von magischer Wirkung

Lauterbach. Die Malerin Verónica Munín-Glück ist eine Kosmopolitin. Die gebürtige Argentinierin, die an der Universität Buenos Aires Architektur studiert hat, arbeitet in Sulz am Neckar und Dornhan. Mit ihren Gemälden ist sie in vielen Ländern Europas und Amerikas vertreten. Mit Verónica Munín-Glück präsentiert der Kunstverein Wilhelm Kimmich in Verbindung mit dem Landkreis Rottweil eine international agierende Malerin, die auch in der Kunst der Region Akzente setzt.

Die "Solo Show" in der Lauterbacher Galerie gibt mit rund 30 Arbeiten Einblicke in ihr aktuelles Schaffen. Im Mittelpunkt der Einzelausstellung steht die Werkgruppe der "Raumbilder". Die Malerei der Künstlerin Verónica Munín-Glück kreist um die Kategorie des Raums. Ihre virtuos komponierten Raumbilder sind in ihrer Vielschichtigkeit von magischer Wirkung; sie geben den Betrachtern optische Rätsel auf. In den bühnenartigen Bildräumen erscheinen auf verschiedenen Ebenen menschliche Figuren im Umriss oder im Ausschnitt. "In den Bildern von Verónica Munín-Glück regiert die Traumsyntax" (Ricarda Geib).

Die Sonderausstellung wird am Freitag, 10. März, um 19.30 Uhr von Bürgermeister Norbert Swoboda eröffnet. Die Kunsthistorikerin Ricarda Geib, die auch für die Staatsgalerie Stuttgart arbeitet, führt in die Bildwelt von Verónica Munín-Glück ein. Musikalisch umrahmt wird die Eröffnungsveranstaltung von Maria Martinez Gabaldon, Candela Gomez Bonet und Peter Bombardelli. Mit Tango-Rhythmen beschwören sie die Kulturtradition Argentiniens.