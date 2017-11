Lauterbach Quadfahrer gefährdet Fußgänger

Lauterbach. Gegen 21.30 Uhr ging, so teilt die Polizei mit, der Fußgänger zusammen mit einem Bekannten auf dem Gehweg der Albert-Gold-Straße in Richtung Sulzbach. Auf Höhe von Haus 24 kam von hinten ein Quad, dessen Fahrer plötzlich von der Fahrbahn auf den Gehweg wechselte und auf die Beiden zufuhr. Nur weil ihn sein Bekannter schnell zur Seite zog konnte verhindert werden, dass der 19-Jährige von dem Quad erfasst wird. Nach dem Vorfall hielt der Quadfahrer an. Es gab eine lautstarke Auseinandersetzung der drei Männer, an deren Ende sich der Quadfahrer in Richtung Sulzbach entfernte. Er war gemäß bisherigen Zeugenaussagen dunkel gekleidet und trug einen weißen Helm, war von kräftiger Statur und 25 bis 30 Jahre alt. Das Polizeirevier Schramberg ermittelt wegen Verkehrsgefährdung und sucht nach dem Verursacher. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07422/27 01-0 entgegengenommen.