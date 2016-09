Lauterbach Punkt-7-Gottesdienst zu Geschichte mit der Weintraube

Lauterbach. Das Planungsteam lädt am Sonntag, 2. Oktober, um 19 Uhr lädt das Planungsteam wieder zu einem weiteren Punkt-7-Gottesdienst in die Pfarrkirche St. Michael in Lauterbach ein. Das Motto lautet "Mit Jesus verbunden sein". Dabei geht es um die Geschichte von der Weintraube. Eines Tages kam ein Winzer zum Kloster am Rande der Stadt. In seiner Hand hielt er eine große Weintraube mit herrlich gelben saftigen Beeren. Er ging damit zum Bruder an der Pforte und sagte: Ich habe die schönste Weintraube aus meinem Weinberg mitgebracht. Raten Sie mal, wem ich damit eine Freude machen will?" Nach kurzem Überlegen gab der Bruder zur Antwort, er vermute, er wolle dem Abt oder einem Mitbruder eine Freude machen. Da lachte der Winzer: "Ihnen, lieber Bruder Pförtner, Ihnen will ich eine Freude machen." Der Bruder wurde ganz rot vor Freude. Er bedankte sich herzlich, meinte aber dieses Geschenk gar nicht verdient zu haben. Da entgegnete der Winzer: Doch, sie sind immer so freundlich. Und ich brauche so oft Ihre Hilfe. Da dachte ich, die Freude mache ich Ihnen! – Auf Wiedersehen!" Der Bruder legte die Weintaube vor sich hin. Er freute sich an ihrem Anblick. Eigentlich war sie viel zu schön, um eine Beere davon abzupflücken. So saß er den ganzen Nachmittag davor. Dann hatte er eine Idee:"Ich weiß was! Ich schenke die Traube unserem Vater Abt. Der wird sich freuen!" Und der Bruder Pförtner trug sie zu dessen Zelle.Der Abt freute sich wirklich über dieses überraschende Geschenk. Aber als er abends einen kranken Pater besuchen wollte, da kam ihm der Gedanke, er könnte ihn sicher mit dieser Traube froh machen.Und so wanderte die Traube weiter. Sie blieb auch nicht bei dem Kranken. Schließlich kam sie wieder beim Bruder Pförtner an. Der wusste natürlich sofort, wie das geschehen konnte. So hatte sich ein Kreislauf geschlossen. Ein Kreislauf der Freude.