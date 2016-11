Für besinnliche Musik zum ersten Advent am kommenden Sonntag, 27. November, um 17 Uhr in der Lauterbacher Kirche St. Michael laufen die Proben auf Hochtouren. Der katholische Kirchenchor Lauterbach unter der Leitung von Ute Haas-Woelke (Bild) schöpft aus einem erlesenen und ansprechenden Repertoire. Zur Aufführung kommen bekannte Werke, sowohl mit Soli, als auch mit Instrumentalbegleitung. Das Musikstück "Quintett in C-Dur" von Joseph Ignaz Schnabel mit dem Tuttlinger Streichquartett, in der Besetzung Ulrich Heni und Cornelia Heni (jeweils Violine), Barbara Heni (Viola) und Otto Thies (Violoncello), verspricht ein musikalischer Höhepunkt zu werden. Des Weiteren wirkt am Konzert Peter Woelke (Gitarre) mit. Foto: Borho