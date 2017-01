Lauterbach "Party-House" platzt aus allen Nähten

Bei der vierten Auflage, hätte das kleine Zelt bei der "Wilhelmshöhe" gut und gerne doppelt so groß sein können, um dem Interesse aus nah und fern zu genügen. Wie aus berufenem Mund der Narrengesellschaft "Hooriger Hund" Sulzbach zu erfahren ist, birgt indes ein größeres Zelt weitere Auflagen und auch Risiken, angefangen von geeigneten Parkplätzen. In kleinerem Rahmen bleibt das Geschehen jederzeit überschaubar. Unsere Zeitung musste noch zu keiner Zeit von Ausschreitungen jeglicher Art berichten, selbst aus den "Knautschzonen" des kleinen Zeltes nicht. Dies mag mithin ein Grund dafür sein, dass sich die Veranstaltung ständig steigender Beliebtheit erfreut.

Oberhexe Matthias Kunz stellte wortgewandt die närrisch tanzenden und durchaus partytauglichen Akteure des Spektakels in Gruppen vor. Im wiederholt gleisenden Disconebel wetteiferten graziöse Balletteusen mit furchterregenden Hexen-Gestalten und gelegentlich schienen die Stimmbänder-Frequenzen dem Bersten nahe.

Es erübrigt sich, einzelne Gruppen herauszupicken. Was an Choreografie, tänzerischer Eleganz und auch gelegentlich an waghalsiger Akrobatik geboten wurde, lässt sich mit der Floskel "Augenschmaus" nur annähernd umschreiben. Den nach Atem ringenden Balletteusen wurde ausnahmslos eine Zugabe zugemutet. Der Stimmungspegel stieg von Programmpunkt zu Programmpunkt und kochte beim finalen Auftritt der "Sälle 15", inzwischen auf rund 30 angewachsen, vollends über.