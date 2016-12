Lauterbach "Nussknacker" öffnet die Herzen

Um das wahre Glück erleben zu können, müsse man jedoch "die Welt mit den Augen eines Kindes sehen", stellte Gronert fest. Als es sich der Erzähler Hardy Happle in seinem Sessel bequem machte, schien sich tatsächlich wohlgefällige Glückseligkeit auszubreiten.

Ein Saxofon-Ensemble mit "Night before" und "Facing Markstein", begleitet von choreografisch exakt schwingenden Tänzerinnen der "Sulzbacher Minis", bewirkten ein Übriges. Im Reich der "weihnachtlichen Zauberfee" angekommen, brillierten die Musiker bei "The Second Waltz" selbst mit dem Sound von Streichern, bei dem auch André Rieu genüsslich geschmunzelt hätte, so Roland King. Musikalisch virtuos-tänzerisch ließ das Ensemble mit dem "Arabischen Tanz" weitere Glücksmomente folgen.

Reise nach Costa Rica

Michael Armbruster stellte fest, jung verliebte Paare würden sich allzu gerne Rituale hingeben, hängte sich sein Akkordeon um und begleitete Gudrun Brucker und Bettina Armbruster bei ihrem Duett "Die Vogelfrau" aus "Mary Poppins".

Weltenbummler Tobias Brucker erzählte von einer Reise nach Costa Rica. Mit dessen "pura vida", was so viel bedeute wie "Zufriedenheit", sei man in Sulzbach auf gutem Weg. In Harry Belafontes "Mary Boy Child", rhythmisch brillant intoniert, klang Lebensfreude mit.

"Doch eigentlich sollten wir nicht nur an Weihnachten die Momente und die Zeit genießen – sondern das ganze Jahr über. Wer weiß schon genau, wann Weihnachten anfängt" gab Alisa King zu bedenken und kündigte den finalen Titel "The little Drummer Boy" an. Mit dem Begleitgesang stellte das Orchester auch als Chor seine Vielseitigkeit unter Beweis.

"Facing Markstein" setzte mit dem "Adventsjodler" dem "Winterzauber" das Sahnehäubchen auf. Die begeisterten Besucher schienen bei stehenden Ovationen buchstäblich aus dem Häuschen.