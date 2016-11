Lauterbach Neue Wege für genügend Löschwasser

Lauterbach. Wer derzeit in den Lauterbach oder Sulzbach schaut, der mag verwundert sein. Die einst stolzen Bäche liefern nur noch wenig Wasser, da haben auch die Niederschläge der vergangenen Tage nur wenig geändert. Für Löschzwecke, so Lauterbachs Feuerwehrkommandant Markus Pfundstein, reicht das kaum aus. Es sei ja derzeit auch schon so, dass im Außenbereich die Quellen nicht mehr ausreichen würden, um den Bedarf für Menschen und Tiere zu decken – was über Jahrhunderte sonst kaum Probleme gemacht habe und jetzt plötzlich sei nicht mehr genug da.

Im Ortsgebiet selbst gibt es zwar ein Netz mit insgesamt 120 Hydranten, die die Löschwasserversorgung sichern, allerdings endet die öffentliche Wasserversorgung im Lauterbacher Tal an der Auffahrt zum Schützenhaus und im Sulzbach bis an den Talweg. Die Gebäude im Außenbereich, darunter auch größere Hotels, sind mit lediglich Eigenwasser versorgt. Von daher ist die Feuerwehr auf den Bach, Löschteiche, Gumpen und Zisternen angewiesen – letztere sorgen beim Hugenhof, am Boschel und beim Dollenhof für eine gewisse, allerdings endliche Wassermenge, die schnell verfügbar ist.

Nicht umsonst hat sich die Lauterbacher Feuerwehr auch dem Widerstand des Landkreises entgegengesetzt, ihr jüngstes Fahrzeug als TLF 20/40 wieder "wasserführend" zu beschaffen. Die 4000 Liter, so Pfundstein, "sind für uns Gold wert" – auch wenn diese "beizeiten leer" seien.