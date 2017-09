Lauterbach Musik-Botschafter auf der Münchner Wies’n

Wovon zahlreiche Musikkapellen träumen, setzte die Sulzbacher "Harmonie" in die Tat um. Als der Auftritt anfangs März in der Hauptversammlung diskutiert wurde, ging es lediglich um die Frage, ob man für die Reise nach München ein oder zwei Tage aufwendet. Vorsitzender Klaus Brucker fällte die salomonische Entscheidung, wer nach dem Auftritt und einem Bummel auf der Wies’n immer noch nicht genug davon hat, übernachtet und fährt einen Tag später zurück.

Bei der Ankunft drückte der Regen den Stimmungspegel zwar etwas nach unten, doch er stieg bereits bei der ersten Maß und einem zünftigen Weißwurst-Vesper rasch wieder an. Der traditionelle Umzug ins Festzelt "Tradition" mit zahlreichen begeisterten Zuschauern verkörperte einen ersten beeindruckenden Höhepunkt. Beim zunächst zweistündigen Auftritt zogen die "Harmonie"-Musiker im zeit- und zunftgemäßen Outfit in feschen Dirndln und stramm sitzenden Lederhosen alle Register. Stimmungserprobte Polkas und Märsche wechselten sich ab. Und als im Wechsel mit Tänzen einer Trachtenkapelle "Dem Land Tirol die Treue" angestimmt wurde, stimmten die frenetisch mitgehenden Festbesucher mit ein. Gegen den aufkommenden Durst und den keimenden Appetit diente eine zweistündige Pause bei einer kühlenden Maß, einem knusprig frischen Hendl oder würzigen Schweinshaxen.

Während dem letzten, einstündigen Auftritt füllte sich das Zelt vollends und die Stimmung stieg ihrem Höhepunkt zu. Danach blieb für die bereits nach Hause zurückkehrenden Musiker nur noch wenig Zeit für einen weiteren Wies’n-Bummel. Der Rest schlenderte durch die Zelte, in denen beste Stimmung herrschte und die Festbesucher auf Bänken und Tischen tanzten. Unentwegte, "Harmonie"-strebende Musiker wagten sogar noch einen Abstecher zur "After-Wies’n-Party". Anderntags genossen diese den Oktoberfest-Besuch bei schönem Wetter in einem typischen Biergarten nochmals in vollen Zügen.