Lauterbach. Beim Trachtenverein laufen derzeit die letzten Vorbereitungen, um allen Besuchern des Winterheimatabend einen schönen Jahresabschluss zu gestalten. Diesen bietet der Trachtenverein zusammen mit Gästen am morgigen Donnerstag, 29. Dezember, im Gemeindehaus Lauterbach. Dazu wird auch die Gruppe "Luft und Blech" aufspielen. Dabei, so verspricht der Veranstalter, würden diese Top-Musiker mit guter Laune und Witz ihr Bühnenprogramm gestalten. Am Programm mitwirken werden auch Gäste aus Hornberg sowie die Tanz AG des Trachtengaus Schwarzwald. Zu erleben ist Brauchtum aus dem Schwarzwald, Musik und Gesang aus alten Zeiten. Anschließend wird zum Tanz aufgefordert. Für das leibliche Wohl sorgt die Narrenzunft.