Lauterbach Mit sieben Lauterbacher Bürgern begann es im Jahr 1866

Lauterbach. Eines der ältesten kunststoffverarbeitenden Unternehmen Deutschlands ist im Schwarzwald zu Hause. Die Bock GmbH & Co. KG besteht seit 150 Jahren am Markt und steht heute für Innovation und Flexibilität im Bereich hochwertiger Kunststofftechnik. Darauf wurde auch die Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg aufmerksam und zeichnete die Firma nun als Unternehmen des Monats in der Gewinnerregion aus.