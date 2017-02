Lauterbach Ministranten als Garde der Hochsteig-Hexen

Lauterbach-Sulzbach. V orneweg marschierte der Musikverein "Harmonie" Sulzbach, gefolgt von der gastgebenden Narrengesellschaft "Hooriger Hund" und den Boschelwaldhexen. In deren Schlepptau proklamierten die Sulzbacher Ministranten: "Als Garde der Hexen isch doch klar, muss herhalten die ganze Minischar". Der Sulzbacher Mädchenclub als "Sulzbacher-Mega-Coaster" begeisterte dahinter mit einem weiteren originellen Thema und der Kindergarten thematisierte kurz und bündig: "Meine Heimat, mein Dorf". Der Lauterbacher Block wurde vom Musikverein "Eintracht" angeführt. Dahinter folgte eine stattliche Zahl Kleidleträger der Narrenzunft mit Narrenrat, Büttel, Stumphos, Beerle Ma und der Wagen mit Hochsteiger Hexen. "Ohne Wirtschaft nix los, was mache mer bloß? Gegen diesen großen Frust hilft ab jetzt die Sängerlust. Wir haben keine Wirtschaft mehr. Drum bringen wir Hilfspakete her" stand auf dem Wagen des Männergesangsverein "Sängerlust" Sulzbach.

Die zahlreichen Zuschauer am Straßenrand staunten nicht schlecht, als die Turner-Mädels aus Fluorn direkt von einer WM-Après-Ski-Party in St. Moritz aufliefen. Überaus stark vertreten war die befreundete Narrenzunft "Schelmewinkler" aus Kippenheim. Ihr originelles Kleidle wurde gelegentlich mit Sonderapplaus quittiert. Der Fußballverein "Kickers 09" Lauterbach stellte den neuen "Lauterbacher Kickersbräu" vor, mit dem Slogan: "Elf Flaschen müsst ihr sein". Die AH-Hexen aus Lauterbach stellten den nächsten Wagen und der Junggesellenverein Sulzbach stellte mit seinem Wagen fest: "Unsere Fische sind sehr kluk, die fahren mit dem Fischaufzug.

Wer den begeisternden Umzug aufmerksam verfolgt hatte, konnte das etwas verstohlen mitlaufende Kleidle des ersten Fischtreppler von Lauterbach entdecken.