Lauterbach Mehrausgaben bahnen sich an

Lauterbach. Nur geringfügige Verbesserungen durch höhere Steuereinnahmen in Bund und Ländern erwartet Alfred Sum für den Haushalt der Gemeinde. Man müsse im laufenden Jahr mit einem Rückgang der Gewerbesteuer um "mindestens 100 000 Euro" rechnen. Dagegen gebe es eine Mehrbelastung für die Kinderbetreuung von etwa 30 000 Euro durch mehr Kinder und damit eine Erhöhung der Stellenzahl um 1,32 Stellen.

Auch für den Umbau in der Grundschule gebe es geringfügig höhere Ausgaben. Die Mehrausgaben für die Umgestaltung des Friedhofs von etwa 300 000 Euro müssten im kommenden Jahr finanziert werden. Wegen größerer Investitionen in Straßenbau und Kanalisation könnten in den kommenden Jahren größere Kreditaufnahmen notwendig werden. Die vom Land vorgeschriebene Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NHKR) werde für die Gemeinde durch eine komplett neue Finanzsoftware und die Schulungen von drei Mitarbeitern ebenfalls teuer.

Neues Haushaltsrecht kostet die Gemeinde einiges