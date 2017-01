Lauterbach Matinee krönt das 30. Jubiläum

Schmid blickte dabei besonders auf die Matinee in der Aula der Realschule Dunningen, mit der das Dirigentenorchester sein 30-jähriges Bestehen feierte. Man freue sich jedes Jahr aufs Neue auf Konzertveranstaltungen der Kreisvereine. 2017 habe man mit dem Kreisjugendtreffen am 2. April in Locherhof und einer Konzertreise auf die Kapverdischen Inseln vom 3. bis 12. Juni zwei große Ereignisse längst im Auge.

Kassiererin Sylvia Sieber (Akkordeonorchester Aichhalden-Rötenberg) verbuchte per Saldo einen Gewinn, was ihr auch von Revisorin Michaela Haag (Akkordeon-Orchester Waldmössingen) höchstes Lob einbrachte.

Kreisdirigent Dieter Witz (Akkordeon-Orchester Waldmössingen) wies ebenfalls auf die geplante Konzertreise hin. Er lobte die "sehr gute Teilnahme und Leistung" von 30 Teilnehmern am D 1-Lehrgang. Er rief zu vermehrten Konzertbesuchen auf.