Lauterbach Mahlen wie die Müller vor 300 Jahren

Die Mühle ist auch nach drei Jahrhunderten voll funktionsfähig. Sie wird über einen rund 25 Meter langen Holzkähner mit Wasser oberschächtig betrieben. Das Getreide wird, je nach gewünschtem Feinheitsgrad, bis zu siebenmal aufgeschüttet und gemahlen.

Das Getriebe aus Holz und der Kleienkotzer ziehen die Besucher regelmäßig in ihren Bann, so auch am Mühlentag. Insbesondere die Kinder konnten sich daran kaum sattsehen.

Wie Holderied zu berichten wusste, sollen noch um das Jahr 1900 in Lauterbach und Sulzbach 24 Mühlen in Betrieb gewesen sein.