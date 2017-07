Lauterbach Mädchen leicht verletzt

Lauterbach (ala). Glück im Unglück hatte am Mittwoch gegen 12.30 Uhr ein zehn Jahre altes Mädchen, das von einem Auto erfasst wurde. Das Mädchen wollte den zweigeteilten Zebrastreifen am Lauterbacher Rathaus in der Albert-Gold-Straße mit seinem Fahrrad überqueren.