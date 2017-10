Lauterbach Lieder mit Herz, Liebe und Sehnsucht

Lauterbach. Herz, Liebe, Sehnsucht – in allen Zeiten wurden Lieder, Schlager, Songs zu diesen Themen geschrieben. Auch und vor allem weil das Publikum sie hören will. Dies nahm der Popchor zum Anlass, in diesem fast unerschöpflichen Reservoir nach den Highlights zu suchen. Er fand Evergreens die die Zeiten überdauerten genauso wie topaktuelle Chart-Hits. Von Louis Armstrong über Abba, Nena bis zu den Söhnen Mannheims und Mark Forster. In jeder Zeit wurden musikalische Duftmarken gesetzt. Und wenn diese ans Herz gehen, wurden sie ins Programm aufgenommen. Unter Chorleiterin Dorothea Eberhardt, welche alle Songs arrangiert hat, wurde einstudiert, was der Popchor am Sonntag, 22. Oktober, ab 17 Uhr im Gemeindehaus präsentieren will. Als Gast tritt der Popchor aus Winzeln unter Leitung von Sarah Limberger auf Vor dem Konzert, während der Pause und nach Ende des Konzertes werden kleine Stärkungen und Getränke angeboten.