Lauterbach Letzte Jahres-Ausfahrt ist eine Genießer-Tour

Lauterbach. Die Lauterbacher "Renn(tner)-Motorradfreunde" feierten kürzlich ihren Saisonabschluss mit einem Vesper und anschließendem Fachsimpeln in der "Brauerei"- Gaststätte. Die Rentner-Gruppe wurde auf Initiative von Pius Kunz gegründet und besteht nun seit fünf Jahren. Waren es am Anfang immer zwischen drei und vier Motorradfahrer, wuchs die Zahl auf 15 Personen an.