Lauterbach Lauterbacher ist von Sportbegeisterung beflügelt

Der Sportfanatiker Moosmann gilt in der Branche als Quereinsteiger. Der zum Schreiner ausgebildete Jugendliche durchlief zunächst sämtliche Jugendmannschaftes des heimischen FV "Kickers 09" Lauterbach, absolvierte mit 25 Jahren eine Trainerausbildung an der Sportschule Ruit und kann auf einige Spieler- und Trainerstationen in der Region verweisen. Doch ein Besuch eines Ringkampfes 1980 in Tennenbronn mit dem damaligen Junioren-Weltmeister Robert Reiner sollte sich zu einem nachhaltigen Schlüsselerlebnis erweisen. Seine Träume, die Begeisterung für den Sport in bare Münze umzusetzen, verwirklichte Moosmann im Jahr 2000, hängte die Schreinerschürze an den Nagel und engagierte sich bei einer bekannten Stuttgarter Sportagentur. Mit der Branche vertraut geworden, gründete er fünf Jahre später eine eigene Firma.

Kooperationsverträge

Sportmarketing Moosmann deckt den kompletten Marketing-Bereich von der Konzeption, über Planung, Werbung, Terminierung, Koordinierung und Daten-Sammlung bis zum Endprodukt ab. Mit den Vereinen SV Triberg, KSV Tennenbronn, AB Aichhalden und dem KSV Ispringen bestehen exklusive Kooperationsverträge. Dass es sich hierbei lediglich um Vereine mit Ringersport handelt, ist der regionalen Präsenz geschuldet. In seinem Büro auf dem Sommerberg wird eine Mitarbeiterin beschäftigt.