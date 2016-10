Lauterbach Lauterbacher auf Weinpfad in der Ortenau

Lauterbach. Start ist am Parkplatz beim Schloss Ortenberg. Ohne größere Steigungen geht es nach Fessenbach, vorbei am Felix- Burda-Park, zum Schuckshof, weiter in Richtung Zell-Weierbach zum Parkplatz im Riedle. Auf der Strecke hat man weite Blicke in die Rheinebene auf die Vogesen und die Durbacher Weinberge. Der weitere Weg führt bergauf, vorbei am Böcklinsstein, auf das Hohe Horn. Auf dem Turm genießt man die Rundumsicht. Jetzt geht es bergab über das Freudentaler Eck zum Ausgangspunkt. Reine Wanderzeit dreieinhalb bis vier Stunden, Länge circa zwölf Kilometer, bei einem An- und Abstieg von je 300 Metern. Rucksackvesper ist erforderlich, da erst eine Schlusseinkehr geplant ist. Abfahrt ist um 10 Uhr mit Privatwagen am ehemaligen Hallenbad. Auskunft bei Wanderführer Martin Fehrenbacher Telefon 07835/ 4 26 45 97, siehe auch www.schwarzwaldverein-lauterbach.de