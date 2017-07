Der Jahrgang 1957 Lauterbach feierte am Wochenende sein 60er-Fest. Nachdem am Freitag das Jahrgangsbild mit einem Sektempfang verbunden wurde, schloss sich ein gemütlicher Abend im Landhaus Lauble an, wobei über alte Zeiten gesprochen wurde. Am Samstag fuhren die Jahrgänger zunächst nach Breisach zum Rheinhafen, wo eine Rheinschifffahrt folgte. Nach einer gemütlichen Bootsfahrt wurden die Jahrgänger in der Zentralkellerei Breisach zu einer Führung durch die Kellerei mit anschließender Sekt- und Weinprobe mit Vesperteller erwartet. Zum Hauptteil dieses Ausflugs folgte die Weiterfahrt nach Waldkirch-Buchholz ins Gasthaus Zur Straußi. Dort wurde bis Mitternacht ausgiebig mit reichhaltigem Essen vom Buffet und Musik gefeiert. Foto: Löffler