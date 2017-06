Lauterbach Lauterbach hält am Splitten fest

Beide Firmen sagten zu, im Falle einer Beauftragung die Maßnahme Ende Juli/Anfang August umzusetzen. Beide Firmen offerierten eine einfache und eine doppelte Oberflächenbehandlung. Vorab sind an einzelnen Straßen in einem gewissen Umfang noch Vorarbeiten durch den Bauhof erforderlich. Materialkosten fallen hierbei aber nur im untergeordneten Bereich an.

Gemeinderat Erich Fehrenbacher erinnerte an Probleme bei Straßensanierungen im Außenbereich, die in der nahen Vergangenheit auftraten und empfahl Referenzen einzuholen. Der Auftrag und zwar für eine doppelte Oberflächenbehandlung zum Preis von 126 838 Euro wurde der Süddeutschen Teerindustrie, Malsch erteilt.