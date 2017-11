Lauterbach/Schramberg. Vor 15 Jahren startete er als Einzelunternehmer, heute besteht das Web-Finanz Team um den IHK-zertifizierten Betriebs- und Finanzfachwirt Heiko Weber mit Sitz am Sonnenberg in Schramberg aus fünf Mitarbeitern. Dank an die Kunden ist Heiko Weber wichtig, so Firmeninhaber Weber. Deshalb habe er das Lauterbacher Gemeindehaus gemietet und seine Kunden zur Jubiläumsfeier eingeladen. Neben Speis und Trank gab es auch Unterhaltung. So trat der Schweizer Satirezauberer Tom Lauri auf, der jüngst den dritten Platz bei den Deutschen Meisterschaften der Zauberkunst im Bereich Salonmagie erreichte. Weber überraschte zudem damit, dass die Web-Finanz in Zukunft in Lauterbach auf 150 Quadratmetern beheimatet sein wird.