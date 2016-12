Glück im Unglück hatte der Fahrer eines Langholzfahrzeuges am Montagmorgen in Lauterbach. Auf der spiegelglatten L 108 unterhalb der Abzweigung Käppelehof kam er mit seinem Fahrzeug ins Schleudern und rutschte in eine Böschung. Am Fahrzeug entstand beträchtlicher Sachschaden. Der Fahrer blieb unverletzt. Zur Bergung mussten Spezialfahrzeuge angefordert werden. Die Verkehrsbehinderung wurde gegen 11 Uhr aufgehoben. Foto: Borho