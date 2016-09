Lauterbach Kunstwerke werden zur Tischdeko

Lauterbach. Erfreulicherweise nahmen nicht nur Kinder und Enkel von Vereinsmitgliedern an der Veranstaltung teil.

Ausgediente Blechdosen müssen nicht unbedingt im Müll landen. Vielmehr lassen sie sich noch auf vielfältige Weise verwenden. Die Kinder waren eifrig bei der Sache, sie fantasiereich zu bemalen und danach mit neuer Pflanzenerde zu befüllen. So entstanden im Handumdrehen die tollsten Kunstwerke.

Für einen kräftigen Biss am dick mit Kräuterquark bestrichenen Brötchen und einem genüsslichen Schluck vom Kräutertrunk aus Melisse, Pfefferminze und Zitrone blieb zwischendurch immer noch genügend Zeit. Dass die Dosen auch bepflanzt werden durften, versteht sich von selbst – und zwar jede Dose mit der Lieblingspflanze. Die neunjährige Pia ("eine coole Sache") mag alle Pflanzen und wollte keine einzelne bevorzugen. Sie wolle zu Hause auch alle Pflanzen gleichmäßig gießen, da sie sonst nicht weiterwachsen könnten. "Vielleicht reicht’s später mal für einen Tee", so der Kindermund. Während die Kinder die größeren Dosen mit nach Hause nehmen durften, kommen die kleineren Dosen nochmals zu besonderen Ehren. Sie dienen beim traditionellen Apfelkuchenfest des Obst- und Gartenbauvereins am Sonntag, 11. September, im Schulhof sogar als Tisch-Dekoration. Das Betreuer-Team des Obst- und Gartenbauvereins und die Kinder kamen zum Schluss regelrecht ins Schwärmen, einen in jeder Beziehung tollen Nachmittag erlebt zu haben.