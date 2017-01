Lauterbach Kolping, Narren und sein geliebtes Spanien

Fetz war zudem engagiertes Mitglied des Männerkochclubs "Les Gourmets". Des Weiteren von 1991 bis 2001 zwei Perioden Mitglied des katholischen Pfarrgemeinderats St. Michael.

Der Verstorbene 1967 am Gymnasium Schramberg sein Abitur abgelegt und anschließend an den Universitäten Tübingen und Lausanne Sprachen studiert. Zu seinem Studium gehörte auch ein längerer Aufenthalt in Wales, bei dem er sich auch der walisischen Sprache widmete.

Nach seinem Referendariat und den entsprechenden Dienstprüfungen unterrichtete Fetz ab dem 1. August 1976 bis zum Sommer 2013 insgesamt 37 Jahre lang am Gymnasium Schramberg zunächst die Fächer Englisch und Französisch. Später kam dann auch Spanisch hinzu, die Sprache eines Landes, in dessen Mentalität er geradezu aufging. Diese Freude vermittelte er auch seinen zahlreichen Schülern in mehreren Studienreisen auf die iberische Halbinsel. Er weckte in ihnen dabei die Lust am Erlernen der Fremdsprache und dem Kennenlernen der spanischen Kultur.

Privat fühlte sich "Juan-Pedro", wie er selbst jüngst eine Weihnachtskarte unterschrieben hatte, neben Lauterbach besonders in Spanien, aber auch in Frankreich und Italien sehr wohl. Fetz war kulturinteressiert, begeisterter Wanderer und Radfahrer und in den jüngsten zwei Jahren mit seiner Freundin im Périgord, in seiner besonders geliebten "zweiten Heimat" Asturien und am Gardasee unterwegs.

Um den Verstorbenen trauern neben seiner Freundin Gabi Fehrenbacher seine Brüder Werner und Jürgen.

Trauerfeier mit anschließender Beerdigung ist am Dienstag, 17. Januar, um 14 Uhr in St. Michael.